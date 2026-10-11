शक्ति की धरती हरियाणा: नवरात्र पर मां के दरबार सजेंगे, जानिए दर्शन से आरती तक का समय

झज्जर जिले के बेरी में स्थित श्री भीमेश्वरी देवी मंदिर, माता दुर्गा के प्राचीन मंदिरों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माता की पूजा की थी और भीम माता की मूर्ति को हिडिंबा पर्वत से बेरी लेकर आए थे, जिसके कारण इनका नाम भीमेश्वरी देवी पड़ा। मंदिर की स्थापना के निश्चित वर्ष और संस्थापक के संबंध में स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन स्थानीय मंदिर परंपरा इसे महाभारतकालीन मंदिर बताती है।



इस बार की विशेष व्यवस्थाएं

मंदिर परिसर के दोनों मंदिरों को आकर्षक लाइटों और रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया है। बाहरी मंदिर के भवन को गाजीपुर, दिल्ली से आए कारीगरों द्वारा प्राचीन राजमहल जैसा भव्य स्वरूप दिया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। आज से मां बेरी की प्रतिदिन निकलने वाली नित्य यात्रा को गाजे-बाजे के साथ उत्सव के रूप में निकाला जाएगा।



दर्शन और आरती का समय

कपाट खुलने का समय: बाहर वाले मंदिर में सुबह 4:30 बजे माता आती हैं, जिसके बाद पुजारी मंत्रोच्चार के साथ स्नान करते हैं। 5:15 बजे कपाट खोल दिए जाते हैं।

भोग: दोपहर बाद जब माता अंदर वाले भवन में आती हैं, उसके बाद भोग लगाया जाता है।

आरती: मंगला आरती सुबह 4:30 बजे, संध्या आरती शाम 6:30 बजे।