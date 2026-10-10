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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Corruption in Haryana From Paddy Procurement to Road Construction : Rao Narendra

हरियाणा में धान खरीद से सड़क निर्माण तक भ्रष्टाचार : राव नरेंद्र

Sat, 10 Oct 2026 07:54 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 07:54 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर लगाम नहीं लगा पाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धान खरीद, नगर निगमों और सड़क निर्माण में अनियमितताओं से जनता के पैसे के इस्तेमाल पर सवाल उठ रहे हैं। विकास परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसकी जांच की मांग की।


चंडीगढ़ में जारी बयान में राव नरेंद्र सिंह ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। कहा- गरीबों को इलाज का लाभ मिलने में दिक्कतों और योजना में अनियमितताओं की शिकायतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव व्यवस्था पर जनता का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। धार्मिक संस्थानों में नियुक्तियों और चंदे के प्रबंधन में भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। राव नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस कार्रवाई के जरिए विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है लेकिन कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का जिला व ब्लॉक स्तर पर ढांचा लगभग तैयार है। अब पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाकर जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगी।
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