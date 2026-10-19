हरियाणा कांग्रेस के उदयभान-तंवर को नई जिम्मेदारी: पंजाब में मतदाता बचाओ अभियान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त

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पार्टी के जारी आदेश के अनुसार, उदयभान को मानसा, संगरूर, पटियाला और बरनाला जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, अशोक तंवर रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, खन्ना, मोहाली और मलेरकोटला में अभियान से जुड़ा काम देखेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने जिला कांग्रेस समितियों और संबंधित संगठनों को पर्यवेक्षकों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।उदयभान अप्रैल 2022 में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। वह चार बार विधायक रह चुके हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। अशोक तंवर सिरसा से सांसद रह चुके हैं। 2019 में कांग्रेस छोड़ने के बाद वह आम आदमी पार्टी और भाजपा में रहे। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सिरसा से हारने के बाद उन्होंने कांग्रेस में वापसी की थी। अब दोनों नेताओं को पंजाब में पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाने का जिम्मा मिला है।