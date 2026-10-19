हरियाणा में कांग्रेस का हल्ला बोल: 21 अक्तूबर को 13 शहरों में सैनी सरकार को घेरेंगे नेता, मांगेगे काम का हिसाब

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कांग्रेस ने इसे सरकार के कुशासन, वादाखिलाफी और जनविरोधी नीतियों को उजागर करने का अभियान बताया है। इसकी घोषणा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने की है।कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार, सिरसा में राव नरेंद्र सिंह, दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चंडीगढ़ में सांसद कुमारी सैलजा और रोहतक में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फरीदाबाद में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी बीरेंद्र सिंह, पानीपत में धर्मपाल मलिक, भिवानी में डॉ. अशोक तंवर, करनाल में उदयभान और हिसार में सांसद जयप्रकाश सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे।इसी तरह अंबाला में सांसद वरुण मुलाना, सोनीपत में सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, कुरुक्षेत्र में सांसद कर्मवीर बौद्ध और गुरुग्राम में पूर्व सांसद राज बब्बर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला 21 अक्तूबर को गुजरात के प्रभारी के तौर पर संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे।कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, विद्यार्थी और छोटे व्यापारी सरकार की नीतियों से परेशान हैं। पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहे हैं और प्रदेश के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय दूसरे राज्यों के दौरों में व्यस्त हैं।पार्टी ने अभियान के लिए दो साल का हिसाब दो, हरियाणा को जवाब दो’, ‘जश्न सत्ता का, दर्द जनता का’ और ‘वादे बेशुमार, काम बेकार, हरियाणा बेहाल’ जैसे नारे भी तय किए हैं। कांग्रेस इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये सरकार के दो साल के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी।