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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   During the training period, Patwaris will now receive a monthly honorarium of Rs 19,900.

Chandigarh-Haryana News: प्रशिक्षण अवधि में पटवारियों को अब 19,900 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा

Sat, 17 Oct 2026 07:15 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:15 PM IST
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- पहले 10 हजार रुपये मासिक मानदेय की थी व्यवस्था, एक जनवरी 2025 से एरियर देने के निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में प्रशिक्षण ले रहे नवचयनित पटवारियों को बढ़ा हुआ मानदेय देने के लिए निदेशक भू-अभिलेख ने शनिवार को संबंधित विभागों और सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने एक सितंबर 2026 को सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की थी। अब प्रशिक्षण के दौरान पटवारियों को 10 हजार रुपये के बजाय 19,900 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
इसका लाभ एक जनवरी 2025 से दिया जाएगा। यानी पात्र पटवारियों को बढ़े हुए मानदेय के हिसाब से पिछला एरियर भी मिलेगा। निर्देशों के मुताबिक एक जनवरी 2025 के बाद पटवार प्रशिक्षण स्कूल में दाखिला लेने वाले पटवारियों को ज्वाइनिंग की तारीख से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। अन्य सभी नवचयनित पटवारियों की ज्वाइनिंग तिथि एक जनवरी 2025 मानी जाएगी।
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निदेशालय ने अधिकारियों को नियमित नियुक्ति के लिए भेजी गई नवचयनित पटवारियों की सूची का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की सूची से मिलान करने को कहा है ताकि पात्रों को बढ़े मानदेय और बकाया राशि का लाभ मिल सके।
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