Chandigarh-Haryana News: एशियन पैरा गेम्स में हरियाणा के 32 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। जापान के आइची नागोया में 18 से 24 अक्तूबर तक आयोजित होने जा रही पैरा एशियन गेम्स में भारतीय दल में हरियाणा के 32 खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। भारतीय टीम में एथलेटिक्स के 8 खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें सबसे ज्यादा सोनीपत से 9 खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार एशियाई पैरालंपिक समिति (एपीसी) की तरफ से एथलेटिक्स में देशभर का कोटा कम करने के कारण खिलाड़ियों की संख्या कम हो गई है। इस वजह से ट्रायल में तीसरे रैंक पर आने वाले खिलाड़ियों को भी मौका नहीं मिल सका है।पिछली बार हरियाणा के 84 खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 15 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते थे। इस बार हरियाणा से 8 महिला खिलाड़ी भी पदक जीतने मैदान में उतरेंगीं। यानी 32 खिलाड़ियों में 25 फीसदी महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें रोहतक की पैरा आर्चरी खिलाड़ी पूजा, हिसार की भावना, गुरुग्राम की पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी करमज्योति, सोनीपत से पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नीरज, हिसार से जूडो खिलाड़ी कोकिला, पैरा पावर-लिफ्टिंग में सुमन देवी, फरीदाबाद से पैरा स्वीमिंग खिलाड़ी दिव्यांशी सजिता और हिसार से पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी एकता भ्यान शामिल हैं।25 फीसदी खिलाड़ी पहली बार एशियन गेम्स में खेलेंगेहरियाणा की ओर से 25 फीसदी यानी 8 खिलाड़ी पहली बार एशियन पैरा गेम्स खेलने उतरेंगे। इनमें रोहतक के पैरा एथलीट विशेष, सोनीपत के नीरज, प्रवीन, राहुल, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हार्दिक मक्कड़, हिसार के संदीप, झज्जर के सुखचैन व पैरा स्वीमिंग में रोहतक के हिमांशू नांदल शामिल हैं।इनसे है पदक की उम्मीदपैरा बैडमिंटन में नीरज, हार्दिक मक्कड़, नितेश कुमार और राकेश पांडे चुनौती पेश करेंगे। तैराकी में हिमांशु नांदल और दिव्यांशी सजिता उतरेंगे। पैरा स्वीमिंग में हिमांशू नांदल और दिव्यांशी सजिता, जूडो में कोकिला व बिजेंद्र, पावरलिफ्टिंग में अशोक व सुमन देवी, टेबल टेनिस में एकता भ्याण व संदीप दांगी और शूटिंग में मनीष नरवाल से हरियाणा को पदक की उम्मीद रहेगी।