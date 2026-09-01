फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Demand for reconstitution of Guru Ravidas Jayanti Committee Congress MP Varun Chaudhary writes to CM

गुरु रविदास जयंती समिति के पुनर्गठन की मांग: कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

Tue, 01 Sep 2026 10:46 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 01 Sep 2026 10:46 AM IST
सार

कांग्रेस सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि गुरु रविदास जी किसी एक राजनीतिक दल के नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और मानवता के संत थे। इसलिए, उनकी जयंती के सरकारी आयोजनों को राजनीतिक प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।

विज्ञापन
Demand for reconstitution of Guru Ravidas Jayanti Committee Congress MP Varun Chaudhary writes to CM
वरुण चौधरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने हरियाणा सरकार द्वारा गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में गठित राज्य स्तरीय ‘श्री गुरु रविदास जी समरसता संकल्प अभियान’ समिति के गठन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर समिति का पुनर्गठन और विस्तार करने की मांग की है।

विज्ञापन


सांसद वरुण चौधरी ने आरोप लगाया है कि पांच अगस्त 2026 को गठित इस समिति में केवल सत्ता पक्ष के सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों और भाजपा नेताओं को ही स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के किसी भी प्रमुख नेता को समिति में शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि अनुसूचित जाति वर्ग से हरियाणा के तीन सांसद होने के बावजूद, समिति में उनमें से किसी को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।
विज्ञापन


वरुण चौधरी ने गुरु रविदास जी के समानता, भाईचारे और सामाजिक न्याय के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी जयंती से जुड़े सरकारी अभियान की समिति में विपक्ष और अनुसूचित जाति वर्ग के निर्वाचित प्रतिनिधियों को दरकिनार करना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि समिति में केवल सत्ता पक्ष के नेताओं को ही शामिल किया जाएगा, तो इसे सामाजिक समरसता कैसे कहा जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कांग्रेस सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि गुरु रविदास जी किसी एक राजनीतिक दल के नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और मानवता के संत थे। इसलिए, उनकी जयंती के सरकारी आयोजनों को राजनीतिक प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के धन से आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों में सभी वर्गों और राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।


चौधरी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि समिति में सभी राजनीतिक दलों के सांसदों, विधायकों, पूर्व जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और धार्मिक प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों को शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जयंती मनाने का अवसर समाज को जोड़ने का है, न कि राजनीतिक लाभ उठाने का।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed