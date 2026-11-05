Bhiwani News: वुशु चैंपियनशिप में भिवानी के युवराज ने जीता स्वर्ण, हरियाणा पहली बार बना सांडा स्पर्धा का चैंपियन

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तमिलनाडु के चेन्नई स्थित जेपीआर यूनिवर्सिटी में 28 अक्तूबर से 2 नवंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने सात स्वर्ण, तीन रजत और चार कांस्य पदक जीते। सांडा स्पर्धा के बालक वर्ग में रोहतक के गगन ने 65 किलोग्राम और हर्ष सिंह ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पानीपत के श्लोक ने 45 किलोग्राम में कांस्य और फतेहाबाद के आर्यन ने 56 किलोग्राम में रजत पदक जीता।सोनीपत के दीपक ने 75 किलोग्राम और वैभव ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किए। भिवानी के नवीन, रोहतक के अमन, हिसार के आदर्श और चंडीगढ़ के रुपिंदर ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। बालिका वर्ग में पानीपत की नेहा ने 45 किलोग्राम, फतेहाबाद की अनु ने 48 किलोग्राम, हिसार की तपस्या ने 56 किलोग्राम और रोहतक की साक्षी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते।अंबाला की रिया ने 60 किलोग्राम और मुस्कान ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। रेवाड़ी की जीनियस कौर राणा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता जबकि अंबाला की आस्था ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। ताओलू स्पर्धा के बालिका वर्ग में पानीपत की वंशिका ने ताइजिजियान स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया।वुशु स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा के ऑफिस सेक्रेटरी डॉ. राम मेहर सिंह खटकर ने बताया कि प्रदेश की टीम ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सांडा स्पर्धा की ट्रॉफी जीती है। इस उपलब्धि में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और टीम प्रबंधन की भूमिका रही। इस अवसर पर कोच संदीप कश्यप, जयभगवान, भारत, सूरजभान और जितेंद्र दहिया मौजूद रहे।