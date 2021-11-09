Bhiwani News: हेरोइन सहित कार सवार दो आरोपियों को दबोचा

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दोनों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। सीआईए द्वितीय के सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह 30 अगस्त को पुलिस टीम के साथ ड्यूटी पर बवानीखेड़ा में मौजूद थे। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि बवानीखेड़ा से भिवानी की ओर हाईवे रोड पर पुल के नीचे दो व्यक्ति हेरोइन सहित बैठे हैं।सूचना पर पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां स्विफ्ट डिजायर कार में सवार दो व्यक्तियों को काबू किया गया। पूछताछ में उनकी पहचान मोहित उर्फ गोलू निवासी गुजारनी, हाल निवासी विद्या नगर, भिवानी और नितेश निवासी बजरंगबली कॉलोनी, भिवानी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 6.82 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार को भी कब्जे में ले लिया।पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत बवानीखेड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। जांच इकाई ने दोनों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जहां न्यायालय ने उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।रिमांड के दौरान आरोपियों से हेरोइन कहां से लाई गई थी और आगे किसे बेचनी थी, इसके अलावा नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी।