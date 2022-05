{"_id":"6281e56dca490d7c2a7d370c","slug":"three-children-drowned-in-behl-of-bhiwani","type":"story","status":"publish","title_hn":"भिवानी में दर्दनाक हादसा: तालाब में भरे गंदे पानी में डूबे तीन बच्चे, कच्ची पगडंडी से फिसलने के कारण गई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, बहल/भिवानी Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 16 May 2022 11:18 AM IST