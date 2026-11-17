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भिवानी के योजना अधिकारी भागीरथ कौशिक ने बताया कि नागरिक स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 11 अंकों की विशेष आईडी जनरेट होगी। दूसरे चरण में घर पहुंचने वाले प्रगणक और सुपरवाइजर को परिवार का मुखिया या कोई अन्य सदस्य यह आईडी उपलब्ध करवा सकेगा, जिससे गणना का काम आसान और तेज होगा।योजना अधिकारी ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल 16 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। नागरिक अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कर परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। इससे अलग-अलग भाषाओं के जानकार लोगों को भी स्व-गणना करने में सुविधा होगी।25 जनवरी से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणकभागीरथ कौशिक ने बताया कि स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 25 जनवरी से प्रगणक और सुपरवाइजर घर-घर जाकर जनगणना का दूसरा चरण शुरू करेंगे। जो नागरिक ऑनलाइन माध्यम से परिवार की जानकारी दर्ज नहीं कर पाएंगे, उनके घर पहुंचकर प्रगणक स्वयं विवरण एकत्रित करेंगे। उन्होंने आमजन से डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने और जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। इस व्यवस्था से जनगणना का कार्य अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।