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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुमन विश्वकर्मा रहीं। उनके साथ नागरिक अस्पताल की स्वास्थ्य विभाग की सहयोगी टीम भी मौजूद रही। वहीं, भारतीय सेना की ओर से सूबेदार रामेश्वर गुर्जर और हवलदार अजब सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। डॉ. सुमन विश्वकर्मा ने विद्यार्थियों को टीबी के कारणों, लक्षणों और संक्रमण फैलने के तरीकों की जानकारी दी।उन्होंने समय पर जांच कराने और निर्धारित उपचार नियमित रूप से पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही भारत सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए संचालित विभिन्न अभियानों एवं योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि टीबी उपचार योग्य बीमारी है। समय पर निदान और नियमित उपचार से इस पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। कार्यक्रम में सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग की चेयरपर्सन डॉ. आशा पूनिया सहित विभाग की संकाय सदस्य डॉ. प्रीति, डॉ. ललिता और ललिता उपस्थित रहीं। सभी ने अभियान के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।डॉ. सुमन विश्वकर्मा ने विद्यार्थियों से टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता से ही टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अभियान का उद्देश्य रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ इससे जुड़े सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना भी है।