Bhiwani News: पदोन्नति पर पेच, शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, प्रशासन पर लगाए अनदेखी के आरोप, मांगें पूरी नहीं होने पर जन आंदोलन की चेतावनी

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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन-1016, संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आयोजित सभा की अध्यक्षता संगठन के प्रधान अशोक पिलानिया ने की। महासचिव जोगेंद्र थिलौड़ ने मंच संचालन किया।अशोक पिलानिया ने आरोप लगाया कि प्रशासन कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने के बजाय केवल आश्वासन दे रहा है। पदोन्नति नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कर्मचारी विरोधी फैसलों का पुरजोर विरोध किया जाएगा।महासचिव जोगेंद्र ने शिक्षा बोर्ड से अलग किए गए बड़े राजकीय विद्यालयों को दोबारा बोर्ड से जोड़ने की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो बिजली बोर्ड आंदोलन की तर्ज पर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।कर्मचारी नेताओं ने कहा कि शिक्षा को महंगा होने से बचाना और गरीब, किसान व मजदूर परिवारों के बच्चों के हितों की रक्षा करना जरूरी है। इसके लिए प्रदेश की कर्मचारी यूनियनों और जन संगठनों को एकजुट किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। इस मौके पर अमनदीप सिंह, सोमवीर पूनिया, अशोक लांबा, सत्यवीर स्वामी, अरुण कुमार, संदीप शर्मा, अमित कुमार, सोनू आदि मौजूद रहे।