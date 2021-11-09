फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Another opportunity for HTET candidates; biometric verification to be held on November 6 and 7

Bhiwani News: एचटेट अभ्यर्थियों को फिर मौका, 6 और 7 नवंबर को होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

Sat, 24 Oct 2026 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 24 Oct 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
Another opportunity for HTET candidates; biometric verification to be held on November 6 and 7
भिवानी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2025 के अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एक और अवसर दिया गया है। अभ्यर्थी 6 और 7 नवंबर 2026 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय भिवानी में यह प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं।
विज्ञापन

बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ और सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि परीक्षा 4 और 5 जुलाई को हुई थी। परिणाम 22 अगस्त को घोषित किया गया था। इससे पहले 10 से 12 अगस्त, 30 व 31 अगस्त और 4 अक्तूबर को वेरिफिकेशन के अवसर दिए गए थे।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को केवल एक या दो अवसर मिले हैं और जिनका परिणाम आरएलवी (सत्यापन के कारण परिणाम में देरी) दर्शाया गया है वे निर्धारित तिथियों पर प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिन अभ्यर्थियों को तीन अवसर मिलने के बावजूद वे अनुपस्थित रहे, उन्हें 6 नवंबर तक बोर्ड मुख्यालय के कमरा नंबर 28 में प्रतिवेदन देना होगा। साथ ही एचटेट परीक्षा की फीस और जुर्माना राशि जमा करवाकर 6 व 7 नवंबर को वेरिफिकेशन कराना होगा।

बोर्ड मुख्यालय में इसके लिए केंद्र स्थापित किया गया है। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी यहां पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। अभ्यर्थियों को फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र और मूल प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर सूचना भेजी जा रही है। निर्धारित तिथियों में वेरिफिकेशन नहीं करवाने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed