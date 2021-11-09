Bhiwani News: सस्ती भूमि दिलाने के नाम पर 2.87 करोड़ की ठगी, सांझेदारी का दिया झांसा

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पुलिस को दी शिकायत में रोहतक के गांव दतौड़ निवासी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जुलाई 2023 में उसकी पहचान भिवानी निवासी एक व्यक्ति और उसके साले से हुई थी। आरोपी ने खुद को भूमि खरीद फरोख्त का कारोबारी बताते हुए विभिन्न जगहों पर भूमि के सौदे होने की बात कही और निवेश पर अच्छा मुनाफा कमाने का लालच दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपियों ने अलग-अलग भूमि के बयाने और साझेदारी के नाम पर उससे राशि हड़प कर ली। आरोपियों ने सस्ती भूमि दिलाने का झांसा देकर उसे बहादुरगढ़ बुलाया। वहां भूमि के सौदे के नाम पर उससे 3 करोड़ 18 लाख 17 हजार 650 रुपए ले लिए। विश्वास बनाए रखने के लिए आरोपियों ने 31 लाख 17 हजार 650 रुपए उसके खाते में वापस डाल दिए। पीड़ित का आरोप है कि बाकी 2 करोड़ 87 लाख रुपए आरोपियों ने अपने पास रख लिए।सुरेंद्र का आरोप है कि बार-बार कहने के बावजूद करीब डेढ़ साल तक भूमि की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई। आरोपियों ने उसे फर्जी दस्तावेज दिखाए और रकम लौटाने की मांग पर टालमटोल की।सुरेंद्र ने शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उसे चांग रोड, सिरसा घोघड़ा रेलवे लाइन के पास भी जमीन दिखाकर राशि ली। जब उसने लिखित दस्तावेज मांगे तो आरोपी भूमि मालिक के उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाकर टाल मटोल करने लगे। आरोपियों ने 26 अतूबर 2023 को उसे अपने घर बुलाकर कुछ एग्रीमेंट भी दिखाए।शिकायत में 14 मार्च 2024 को गांव खरक में 3 लाख रुपए और 31 मार्च को बहादुरगढ़ में 6 लाख रुपए नकद लेने का भी जिक्र किया है। पीड़ित के अनुसार जब उसने निवेश किए गए पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे धमकी देनी शुरू कर दी। पीड़ित ने पुलिस से मामले पर कार्रवाई की मांग की है। सदर पुलिस थाना के जांच अधिकारी एसआई विशेष ने बताया कि पुलिस ने अशोक शर्मा, रवि और ज्योति शर्मा के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है।