Bhiwani News: इंस्टाग्राम पर गिफ्ट में लैपटाॅप देने का झांसा देकर 1.44 लाख रुपये ठगे

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इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आया मैसेजप्राथमिकी के अनुसार, गांव कासनी कलां निवासी पूनम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब 10-15 दिन पहले उसने अपने भाई की इंस्टाग्राम आईडी से इंस्टाग्राम आईडी मुकुल 9625 के माध्यम से मुकुल राणा चैनल ज्वाइन किया था। इसके बाद संबंधित इंस्टाग्राम आईडी से उसके पास मैसेज आया, जिसमें 2,000 रुपये भेजने पर आईफोन और लैपटॉप गिफ्ट में देने की बात कही गई।अलग-अलग बहानों से डलवाए 1.44 लाख रुपयेशिकायतकर्ता के अनुसार, गिफ्ट मिलने के लालच में उसने बताए गए तरीके से रुपये भेजने शुरू कर दिए। आरोप है कि अलग-अलग बहानों से उससे कुल 1,44,100 रुपये विभिन्न माध्यमों से डलवा लिए गए। बाद में उसे अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी का अहसास हुआ।साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज करवाई शिकायतपीड़िता ने घटना के संबंध में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद 3 नवंबर को उसने साइबर क्राइम थाना भिवानी में पहुंचकर लिखित शिकायत दी। पीड़िता ने ठगी की रकम वापस दिलवाने और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच एएसआई मुकेश को सौंपी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।