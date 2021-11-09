Bhiwani News: इंस्टाग्राम पर गिफ्ट में लैपटाॅप देने का झांसा देकर 1.44 लाख रुपये ठगे
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 04 Nov 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
बहल। सोशल मीडिया पर गिफ्ट देने का लालच देकर ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम के माध्यम से एक महिला को आईफोन और लैपटॉप गिफ्ट में देने का झांसा देकर कथित तौर पर 1 लाख 44 हजार 100 रुपये ठग लिए गए। पीड़िता की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना भिवानी पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आया मैसेज
प्राथमिकी के अनुसार, गांव कासनी कलां निवासी पूनम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब 10-15 दिन पहले उसने अपने भाई की इंस्टाग्राम आईडी से इंस्टाग्राम आईडी मुकुल 9625 के माध्यम से मुकुल राणा चैनल ज्वाइन किया था। इसके बाद संबंधित इंस्टाग्राम आईडी से उसके पास मैसेज आया, जिसमें 2,000 रुपये भेजने पर आईफोन और लैपटॉप गिफ्ट में देने की बात कही गई।
अलग-अलग बहानों से डलवाए 1.44 लाख रुपये
शिकायतकर्ता के अनुसार, गिफ्ट मिलने के लालच में उसने बताए गए तरीके से रुपये भेजने शुरू कर दिए। आरोप है कि अलग-अलग बहानों से उससे कुल 1,44,100 रुपये विभिन्न माध्यमों से डलवा लिए गए। बाद में उसे अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी का अहसास हुआ।
विज्ञापन
साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज करवाई शिकायत
पीड़िता ने घटना के संबंध में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद 3 नवंबर को उसने साइबर क्राइम थाना भिवानी में पहुंचकर लिखित शिकायत दी। पीड़िता ने ठगी की रकम वापस दिलवाने और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच एएसआई मुकेश को सौंपी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आया मैसेज
प्राथमिकी के अनुसार, गांव कासनी कलां निवासी पूनम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब 10-15 दिन पहले उसने अपने भाई की इंस्टाग्राम आईडी से इंस्टाग्राम आईडी मुकुल 9625 के माध्यम से मुकुल राणा चैनल ज्वाइन किया था। इसके बाद संबंधित इंस्टाग्राम आईडी से उसके पास मैसेज आया, जिसमें 2,000 रुपये भेजने पर आईफोन और लैपटॉप गिफ्ट में देने की बात कही गई।
विज्ञापन
अलग-अलग बहानों से डलवाए 1.44 लाख रुपये
शिकायतकर्ता के अनुसार, गिफ्ट मिलने के लालच में उसने बताए गए तरीके से रुपये भेजने शुरू कर दिए। आरोप है कि अलग-अलग बहानों से उससे कुल 1,44,100 रुपये विभिन्न माध्यमों से डलवा लिए गए। बाद में उसे अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी का अहसास हुआ।
विज्ञापन
साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज करवाई शिकायत
पीड़िता ने घटना के संबंध में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद 3 नवंबर को उसने साइबर क्राइम थाना भिवानी में पहुंचकर लिखित शिकायत दी। पीड़िता ने ठगी की रकम वापस दिलवाने और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच एएसआई मुकेश को सौंपी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।