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Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Roadways bus collides with a canter on Hansi-Bhiwani road; several injured, including the conductor

Bhiwani News: हांसी-भिवानी रोड पर कैंटर से टकराई रोडवेज बस, कंडक्टर समेत कई घायल

Wed, 21 Oct 2026 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 21 Oct 2026 11:19 PM IST
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Roadways bus collides with a canter on Hansi-Bhiwani road; several injured, including the conductor
टक्कर लगने के बाद क्षतिग्रस्त रोडवेज बस। संवाद

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बवानीखेड़ा। हांसी-भिवानी रोड पर बुधवार को सड़क किनारे खड़े कैंटर में हरियाणा रोडवेज की बस पीछे से टकरा गई। हादसे में बस के कंडक्टर सहित कुछ सवारियों को चोटें आईं जबकि टक्कर के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की बस हिसार से चरखी दादरी के लिए रवाना हुई थी। ढाणी खुशहाल से आगे रोहतक-हांसी रेलवे लाइन पार करने के बाद बस सड़क किनारे खड़े कैंटर के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर लगने से बस में सवार कुछ यात्रियों को चोटें आईं। घायलों में बस का कंडक्टर भी शामिल है।
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