Bhiwani News: हांसी-भिवानी रोड पर कैंटर से टकराई रोडवेज बस, कंडक्टर समेत कई घायल

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बवानीखेड़ा। हांसी-भिवानी रोड पर बुधवार को सड़क किनारे खड़े कैंटर में हरियाणा रोडवेज की बस पीछे से टकरा गई। हादसे में बस के कंडक्टर सहित कुछ सवारियों को चोटें आईं जबकि टक्कर के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की बस हिसार से चरखी दादरी के लिए रवाना हुई थी। ढाणी खुशहाल से आगे रोहतक-हांसी रेलवे लाइन पार करने के बाद बस सड़क किनारे खड़े कैंटर के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर लगने से बस में सवार कुछ यात्रियों को चोटें आईं। घायलों में बस का कंडक्टर भी शामिल है।