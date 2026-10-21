फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   JJP staged a protest demanding government procurement of crops.

Bhiwani News: जजपा ने प्रदर्शन कर की फसलों की सरकारी खरीद की मांग

Wed, 21 Oct 2026 11:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 21 Oct 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
JJP staged a protest demanding government procurement of crops.

विज्ञापन
भिवानी। जननायक जनता पार्टी (जजपा) के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर लघु सचिवालय के गेट पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने धान और बाजरे की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने, अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करने और एसआईआर के तहत वैध मतदाताओं के नाम काटे जाने पर रोक लगाने की मांग की।
जजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा और जिला प्रभारी कृष्ण बजीणा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने धान एवं बाजरे की सरकारी खरीद को लेकर सरकार के रवैये की निंदा की। उन्होंने कहा कि एमएसपी में की गई मामूली बढ़ोतरी से किसान संतुष्ट नहीं हैं। ज्ञापन में किसानों की उपज की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की मांग की गई ताकि उन्हें फसल का उचित मूल्य मिल सके और आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।
विज्ञापन

जजपा ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत देश और प्रदेश में वैध मतदाताओं के नाम काटे जाने का विरोध किया। पार्टी ने मांग की कि वैध मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा की जाए और किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनुचित रूप से मतदाता सूची से न हटाया जाए। साथ ही मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रखने की मांग की गई ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, जिला प्रभारी कृष्ण बजीणा, राजबीर तालू, एडवोकेट अवतार सांगवान, ऋषिपाल फौगाट और देवेंद्र नकीपुर मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed