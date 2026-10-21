फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Renovation of Gate No. 1 of the court complex begins.Protests were held in Loharu as part of the Save the Vote, Save the Nation campaign.

Bhiwani News: कोर्ट कॉम्प्लेक्स के गेट नंबर एक का नवीनीकरण शुरू

Wed, 21 Oct 2026 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 21 Oct 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
Renovation of Gate No. 1 of the court complex begins.Protests were held in Loharu as part of the Save the Vote, Save the Nation campaign.
जिला न्यायालय परिसर में गेट नंबर एक के नवीनीकरण कार्य के शुभारंभ अवसर पर मौजूद अ​धिवक्ता। स्त्र

विज्ञापन

भिवानी। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष युधिष्ठिर वत्स एडवोकेट के नेतृत्व में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के गेट नंबर एक के नवीनीकरण का कार्य शुरू हो गया है। नारियल तोड़कर कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
युधिष्ठिर वत्स ने बताया कि गेट नंबर एक को भव्य स्वरूप दिया जाएगा। बार एसोसिएशन का उद्देश्य कोर्ट परिसर को बेहतर, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाना है। इसी क्रम में भविष्य में परिसर के अन्य गेटों का भी नवीनीकरण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गेट नंबर एक का कार्य एक समाजसेवी के सहयोग से कराया जा रहा है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रीक्रिएशन रूम के साथ लगते पुराने स्टोर रूम को दोबारा बनाकर मल्टी-स्टोरी स्वरूप देने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए सांसद धर्मबीर सिंह ने अपने सांसद कोटे से आवश्यक फंड मंजूर कर दिया है। इसके अलावा पार्किंग क्षेत्र में स्थित पुराना शेड भी काफी जर्जर हो चुका है। इसके नवीनीकरण की योजना तैयार कर ली गई है और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर बार एसोसिएशन के सचिव सचिन सिंगला, उपप्रधान अशोक यादव व रश्मि ठाकुर, ऑडिटर नीर कैलाश, ट्रेजरार संतोष सेन, पूर्व प्रधान संदीप तंवर, कांति चंद्र कौशिक, देव पाराशर, प्रवीण अत्री मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed