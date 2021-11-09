Bhiwani News: पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने चीफ इंजीनियर के सामने रखीं कर्मचारियों की मांगें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यूनियन के राज्य मुख्य प्रेस सचिव अमित कुमार जांगड़ा ने बताया कि मुलाकात के दौरान कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। उन्होंने कहा कि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी अनेक मांगें लंबे समय से विभागीय स्तर पर विचाराधीन हैं। समाधान नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ है।उन्होंने बताया कि संगठन लगातार कर्मचारियों की समस्याएं विभागीय अधिकारियों के समक्ष उठाता रहा है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और विभागीय कार्यप्रणाली भी सुचारू रूप से चलती रहे। चीफ इंजीनियर देवेंद्र दहिया के साथ संगठन और विभाग के बीच बेहतर संवाद कायम करने तथा समस्याओं के समाधान को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई।इस मौके पर यूनियन के राज्य प्रधान राकेश कुमार जांगड़ा, राज्य महासचिव श्रीभगवान अहलावत, राज्य कोषाध्यक्ष नसीब रापडिया, राज्य चेयरमैन सीताराम सुथार, राज्य वरिष्ठ उपप्रधान बलवान कालीरामणा और राज्य मुख्य सलाहकार सज्जन कुमार भारद्वाज सहित अनेक कर्मचारी नेता मौजूद रहे।