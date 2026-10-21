फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Protest held in Loharu as part of the Save the Vote, Save the Nation campaign.Protest held in Loharu as part of the Save the Vote, Save the Nation campaign.

Bhiwani News: ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत लोहारू में किया प्रदर्शन

Wed, 21 Oct 2026 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 21 Oct 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Protest held in Loharu as part of the Save the Vote, Save the Nation campaign.Protest held in Loharu as part of the Save the Vote, Save the Nation campaign.
लोहारू में आयोजित वोट बचाओ–देश बचाओ प्रदर्शन में शामिल विधायक राजवीर फरटिया व अन्य। पार्टी

विज्ञापन
लोहारू। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा तथा निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर बुधवार को लोहारू में ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत प्रदर्शन किया गया। अनाज मंडी स्थित कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया के कार्यालय के पास आयोजित प्रदर्शन में हजारों किसान, महिलाएं, कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हुए।
प्रदर्शनकारियों ने मताधिकार की सुरक्षा, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की मांग उठाई। इसके बाद शहर में जुलूस निकाला गया। जुलूस कोर्ट परिसर के बाहर पहुंचा, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया।
विज्ञापन


मताधिकार की सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव की मांग
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है और प्रत्येक नागरिक के मत का महत्व है। चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है ताकि जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कायम रहे। प्रदर्शन के माध्यम से वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी आवाज उठाई गई। आयोजकों ने चुनाव व्यवस्था से जुड़े सवालों पर ध्यान आकर्षित करते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया ने कहा कि एक नवंबर को दिल्ली में राहुल गांधी की रैली आयोजित होगी। इसमें लोहारू क्षेत्र से हजारों लोग शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने रैली में क्षेत्र के लोगों की भागीदारी को लेकर अपनी बात रखी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed