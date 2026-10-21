Bhiwani News: ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत लोहारू में किया प्रदर्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लोहारू। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा तथा निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर बुधवार को लोहारू में ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत प्रदर्शन किया गया। अनाज मंडी स्थित कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया के कार्यालय के पास आयोजित प्रदर्शन में हजारों किसान, महिलाएं, कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हुए।प्रदर्शनकारियों ने मताधिकार की सुरक्षा, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की मांग उठाई। इसके बाद शहर में जुलूस निकाला गया। जुलूस कोर्ट परिसर के बाहर पहुंचा, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है और प्रत्येक नागरिक के मत का महत्व है। चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है ताकि जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कायम रहे। प्रदर्शन के माध्यम से वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी आवाज उठाई गई। आयोजकों ने चुनाव व्यवस्था से जुड़े सवालों पर ध्यान आकर्षित करते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की मांग की।कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया ने कहा कि एक नवंबर को दिल्ली में राहुल गांधी की रैली आयोजित होगी। इसमें लोहारू क्षेत्र से हजारों लोग शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने रैली में क्षेत्र के लोगों की भागीदारी को लेकर अपनी बात रखी।