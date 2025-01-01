Bhiwani News: दिवंगत एएलएम कमल के परिवार को तीन लाख की आर्थिक मदद की

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तोशाम के एसडीओ सुनील ग्रेवाल और भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री संदीप बागनवाला ने परिवार को चेक प्रदान किया। संदीप बागनवाला ने कहा कि कमल की कमी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी पत्नी को एक्स-ग्रेशिया नीति के तहत नौकरी दिलाने के प्रयास जारी हैं। विभागीय प्रक्रिया जल्द पूरी करवाने का प्रयास किया जा रहा है।संघ के जिला अध्यक्ष इमरान बापोड़ा ने कहा कि संगठन कर्मचारियों के अधिकारों के साथ उनके परिवारों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। एसडीओ सुनील ग्रेवाल ने परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए विभाग की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर जूनियर इंजीनियर अमित, पूर्व प्रधान सुरेश राठौड़, जिला सचिव उमेद भेरा, प्रधान राकेश, सुनील पंघाल, रविकांत, राम अवतार, डाटा एंट्री ऑपरेटर अशोक यादव, मोनू सहित अन्य कर्मचारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे।