फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Farmers' prosperity is the government's priority; farmers should adopt natural farming: Agriculture Minister

किसानों की समृद्धि सरकार की प्राथमिकता, प्राकृतिक खेती अपनाएं किसान: कृषि मंत्री

Sat, 31 Oct 2026 01:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 31 Oct 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Farmers' prosperity is the government's priority; farmers should adopt natural farming: Agriculture Minister
 अधिकारियों से फसल आवक, खरीद और उठान व्यवस्था की जानकारी लेते मंत्री श्याम सिंह राणा। सूचना विभ
तोशाम। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने वीरवार देर शाम तोशाम अनाज मंडी का दौरा कर बाजरे की खरीद प्रक्रिया और किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से फसल आवक, खरीद और उठान व्यवस्था की जानकारी ली तथा किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। कृषि मंत्री ने मंडी में पहुंची बाजरे की फसल की गुणवत्ता भी जांची। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और खरीद प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उठान व्यवस्था में भी सुधार करने को कहा। इसके बाद मार्केट कमेटी कार्यालय में किसानों से रूबरू होते हुए कृषि मंत्री ने उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी। इस दौरान किसानों ने तोशाम अनाज मंडी के विस्तार, धर्म कांटे लगाने और मंडी कार्यालय भवन का निर्माण करवाने की मांग रखी। मंत्री ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।
विज्ञापन


श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में खरीद प्रक्रिया लगातार जारी है। किसानों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से भी किसानों को सीधे लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार अशोक कुमार, मार्केट कमेटी चेयरमैन चरणदेव, वाइस चेयरमैन सचिन, सरपंच राजेश तंवर, सुरेंद्र शर्मा, मार्केट कमेटी सचिव सुदेश श्योराण, मंडी प्रधान सुनील दलाल, सुखबीर संडवा, सज्जन संडवा, राजू सेठ और चेतन शर्मा सहित अधिकारी, कर्मचारी, किसान व आढ़ती मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed