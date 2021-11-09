Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:04 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:04 AM IST
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राजनीतिक
बैठक : देवीलाल सदन में जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक सुबह दस बजे।
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योग प्रशिक्षण
नवदुर्गा मंदिर : योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नवदुर्गा मंदिर में सुबह आठ बजे से।
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लंगर
घंटाघर गुरुद्वारा : गुरुनानक जयंती पर घंटाघर गुरुद्वारा में लंगर सुबह दस बजे से
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खेलकूद
ट्रायल : साई खेल केंद्र में कबड्डी ट्रायल सुबह दस बजे से।
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बैठक : देवीलाल सदन में जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक सुबह दस बजे।
योग प्रशिक्षण
नवदुर्गा मंदिर : योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नवदुर्गा मंदिर में सुबह आठ बजे से।
विज्ञापन
लंगर
घंटाघर गुरुद्वारा : गुरुनानक जयंती पर घंटाघर गुरुद्वारा में लंगर सुबह दस बजे से
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खेलकूद
ट्रायल : साई खेल केंद्र में कबड्डी ट्रायल सुबह दस बजे से।