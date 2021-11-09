Bhiwani News: सिटी में आज

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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।विरोधहड़ताल : सर्कल कार्यालय में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल सुबह दस बजे से।विचार-विमर्शबैठक : व्यापारियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए व्यापार मंडल की बैठक पवन बुवानीवाला के कार्यालय पर सुबह 11 बजे।