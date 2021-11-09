Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:13 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:13 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
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विरोध
हड़ताल : सर्कल कार्यालय में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल सुबह दस बजे से।
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विचार-विमर्श
बैठक : व्यापारियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए व्यापार मंडल की बैठक पवन बुवानीवाला के कार्यालय पर सुबह 11 बजे।
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
विरोध
हड़ताल : सर्कल कार्यालय में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल सुबह दस बजे से।
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विचार-विमर्श
बैठक : व्यापारियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए व्यापार मंडल की बैठक पवन बुवानीवाला के कार्यालय पर सुबह 11 बजे।