Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:00 AM IST
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धार्मिक
सत्संग : गांव ढाणा लाडनपुर में शहीदी दिवस पर सत्संग सुबह दस बजे से
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विरोध
धरना : गांव खरक में यूजीसी के नियमों के विरोध में धरना सुबह दस बजे से
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खेलकूद
क्रिकेट स्पर्धा : आरपीएस स्कूल के खेल मैदान में नमो क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह नौ बजे से।
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सत्संग : गांव ढाणा लाडनपुर में शहीदी दिवस पर सत्संग सुबह दस बजे से
विरोध
धरना : गांव खरक में यूजीसी के नियमों के विरोध में धरना सुबह दस बजे से
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खेलकूद
क्रिकेट स्पर्धा : आरपीएस स्कूल के खेल मैदान में नमो क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह नौ बजे से।