Bhiwani News: सिटी में आज

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कबड्डी स्पर्धा : सीबीएलयू परिसर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कबड्डी स्पर्धा का आयोजन सुबह नौ बजे से।रक्तदान शिविरवैश्य महाविद्यालय : रक्तदान शिविर का आयोजन वैश्य महाविद्यालय में सुबह दस बजे से।श्रद्धांजलिबीडी गुप्ता स्मृति पार्क : पूर्व मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्ता की 19वीं पुण्यतिथि पर बीडी गुप्ता स्मृति पार्क हांसी रोड में श्रद्धांजलि कार्यक्रम सुबह 11 बजे