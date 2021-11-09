Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:18 AM IST
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खेलकूद
कबड्डी स्पर्धा : सीबीएलयू परिसर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कबड्डी स्पर्धा का आयोजन सुबह नौ बजे से।
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रक्तदान शिविर
वैश्य महाविद्यालय : रक्तदान शिविर का आयोजन वैश्य महाविद्यालय में सुबह दस बजे से।
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श्रद्धांजलि
बीडी गुप्ता स्मृति पार्क : पूर्व मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्ता की 19वीं पुण्यतिथि पर बीडी गुप्ता स्मृति पार्क हांसी रोड में श्रद्धांजलि कार्यक्रम सुबह 11 बजे
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कबड्डी स्पर्धा : सीबीएलयू परिसर में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कबड्डी स्पर्धा का आयोजन सुबह नौ बजे से।
रक्तदान शिविर
वैश्य महाविद्यालय : रक्तदान शिविर का आयोजन वैश्य महाविद्यालय में सुबह दस बजे से।
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श्रद्धांजलि
बीडी गुप्ता स्मृति पार्क : पूर्व मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्ता की 19वीं पुण्यतिथि पर बीडी गुप्ता स्मृति पार्क हांसी रोड में श्रद्धांजलि कार्यक्रम सुबह 11 बजे
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