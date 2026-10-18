Bhiwani News: मोबाइल की दुकान में सेंध लगाकर लाखों का सामान चुराया

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रविवार सुबह दुकानदार के पहुंचने पर वारदात का पता चला जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। दुकान संचालक ललित ने बताया कि वह रविवार सुबह दुकान पर पहुंचा और ऊपर लगी ग्रिल खोलकर अंदर गया तो वहां प्लाई और सनमाइका के टुकड़े बिखरे मिले। दुकान की हालत देखकर उसे चोरी का शक हुआ।जांच करने पर मोबाइल फोन, रिपेयरिंग के लिए आए मोबाइल, स्पेयर पार्ट्स और अन्य सामान गायब मिला। सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी मौके से नहीं मिला। सूचना मिलने पर सब्जी मंडी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए फिंगरप्रिंट टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया। सब्जी मंडी पुलिस चौकी के जांच अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि दुकानदार ललित की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।