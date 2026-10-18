Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:16 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:16 PM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह 9 बजे से।
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रामलीला
कृष्ण वाटिका : बहल स्थित कृष्ण वाटिका में नाट्य कला केंद्र द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
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सेठ किरोड़ीमल पार्क : भिवानी के सेठ किरोड़ीमल पार्क में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
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धार्मिक
श्री राम कथा : राज श्री बैंक्वेट हॉल में श्री राम कथा का आयोजन शाम 4 बजे से।
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह 9 बजे से।
रामलीला
कृष्ण वाटिका : बहल स्थित कृष्ण वाटिका में नाट्य कला केंद्र द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
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सेठ किरोड़ीमल पार्क : भिवानी के सेठ किरोड़ीमल पार्क में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
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धार्मिक
श्री राम कथा : राज श्री बैंक्वेट हॉल में श्री राम कथा का आयोजन शाम 4 बजे से।