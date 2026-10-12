फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Applications for provisional school affiliation can be submitted until October 31.

Bhiwani News: 31 अक्तूबर तक जमा करा सकेंगे स्कूल की अस्थायी संबद्धता के आवेदन

Mon, 12 Oct 2026 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
Applications for provisional school affiliation can be submitted until October 31.
भिवानी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय 31 अक्तूबर तक संबद्धता आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। इसके लिए 8000 रुपये शुल्क और 18 प्रतिशत जीएसटी सहित आवेदन करना होगा।
विज्ञापन

बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ और सचिव दीपक बाबूलाल कारवा ने बताया कि राजकीय व अराजकीय स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय, गुरुकुल और विद्यापीठ 5000 रुपये विलंब शुल्क तथा 18 प्रतिशत जीएसटी सहित 16 अक्तूबर तक ऑनलाइन संबद्धता फार्म जमा करा सकते हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि कक्षा नौवीं से 12वीं के विद्यार्थियों के नामांकन और पंजीकरण के लिए सभी राजकीय व अराजकीय स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय, गुरुकुल और विद्यापीठ 13 से 19 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए नामांकन शुल्क 150 रुपये और अन्य राज्यों के प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 100 रुपये विलंब शुल्क भी देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed