महिला क्रिकेट टीम ने पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया : विज

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अंबाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनिल विज ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान का जवाब देते हुए विज ने कहा कि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान जिन असामाजिक और लुटेरे तत्वों को संरक्षण मिलता था, अब उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। इसी बौखलाहट में विपक्षी नेता ऐसे बयान दे रहे हैं।वहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा आप को भाजपा की बी टीम बताए जाने पर विज ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला ने राजनीति छोड़कर पंडताई और बेढंग ज्योतिष का काम शुरू कर दिया है। भाजपा अपने दम पर सरकार चलाने में सक्षम है और देश के 22 राज्यों में उसकी सरकारें हैं।अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करना हर किसी का फर्ज है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वही कर रहे हैं, जिससे विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। संवाद