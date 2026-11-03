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Ambala News: दिल्ली की रैली को बताया सत्ता परिवर्तन का आधार

Tue, 03 Nov 2026 02:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:40 AM IST
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Told the Delhi rally as the basis for change of power
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में जाने वाले अंबाला के कांग्रेसी। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
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नारायणगढ़। 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली मेें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक मेहता ने सैकड़ों समर्थकों के साथ शिरकत की। रैली से लौटने के बाद कहा कि यह रैली आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगा। अशोक मेहता ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि करनाल, मुरथल और केएमपी बाईपास पर कार्यकर्ताओं व आम जनता की गाड़ियों और बसों को घंटों रोककर परेशान किया गया। पुलिस की बैरिकेडिंग और बाधाओं के बावजूद लोकतंत्र प्रेमी डरे बिना रामलीला मैदान पहुंचे। उन्होंने हरियाणा प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद वरुण मुलाना और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आभार व्यक्त किया।
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