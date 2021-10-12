Ambala News: कल जनता चौक से गीता गोपाल चौक तक बंद रहेगा रास्ता

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अंबाला-यमुनानगर मार्ग पर आवाजाही रहेगी ठप, सिर्फ आपातकालीन वाहनों को मिलेगी छूटजनता चौक से गीता गोपाल चौक तक मार्ग रहेगा बाधित- शाहबाद और पंजोखरा साहिब होकर निकलेंगे वाहन, सफर में परेशानी होने पर डायल करें 112 पर लें मददसंवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। छावनी स्थित गांधी मैदान में 5 नवंबर को आयोजित होने वाली रैली को ध्यान में रखते हुए जिला व ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए हैं। कार्यक्रम के दौरान छावनी में यातायात को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी, जबकि आमजन की सुविधा के लिए कई वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं।ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, छावनी के जनता चौक से गीता गोपाल चौक तक का अंबाला-यमुनानगर मार्ग आम वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान वाहन चालक इस मार्ग का उपयोग न करें। हालांकि, एंबुलेंस और अग्निशमन सेवाओं जैसे आपातकालीन वाहनों के लिए यह मार्ग खुला रहेगा।वाहनों के लिए तय वैकल्पिक रूटअंबाला छावनी से यमुनानगर जाने वालों के लिए रूट-1 के तहत शाहबाद-साहा-यमुनानगर का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार रूट-2 के तहत मोहड़ा अनाज मंडी-न्यू रिंग रोड-बड़ा खुड्डा-साहा-यमुनानगर और रूट-3 के तहत बलदेव नगर-पंजोखरा साहिब-शहजादपुर-साहा-यमुनानगर निर्धारित किया गया है। यमुनानगर से अंबाला आने वालों के लिए रूट-1 के तहत यमुनानगर-साहा-शाहबाद-अंबाला, रूट-2 के तहत यमुनानगर-साहा-बड़ा खुड्डा-न्यू रिंग रोड-मोहड़ा अनाज मंडी-अंबाला छावनी और रूट-3 के तहत यमुनानगर-साहा-शहजादपुर-पंजोखरा साहिब-बलदेव नगर-अंबाला निर्धारित किया गया है।रैली में आने वाले वाहनों के लिए निर्देशपुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे वाहन चालक अपने वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। सड़कों या प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन खड़े पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यात्रा पर निकलने से पहले अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है।सफर के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा, जाम या आपात स्थिति में सहायता के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है।- अजीत शेखावत, एसपी