Ambala News: टैलेंट हंट का आयोजन, बच्चों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न मनोरंजक और रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गईं। बच्चों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ इन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर प्रतिभा का लोहा मनवाया। किसी ने मधुर गीत सुनाए तो किसी ने शानदार नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया।इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों ने विभिन्न वाद्ययंत्रों (म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स) को बजाकर अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इनर व्हील क्लब की ओर से बच्चों को आकर्षक उपहार प्रदान किए गए, जिन्हें पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अतिथियों ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. विकास कोहली ने इनर व्हील क्लब के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट रमन गुलाटी और सुमन कांत ने मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई।विजेता प्रतिभागीकक्षा छठी : हर्षिता, नवदीप, कृतिका, निहारिका, आयुष, ऐशवीन, प्राशी, नमरीत, मानवी, लावण्या और गुरनूर।कक्षा सातवीं : आध्या, अनन्या, हिताक्षी, हरशीन, रमणीत, तनिष्का और बृजेंद्र।कक्षा आठवीं : समृद्धि, आराध्या, निवेश, अर्णव, तन्य, आन्या, सार्थक, रूद्र, चिराग, तृप्ति, खुशी और आरव।