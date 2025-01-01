Ambala News: 100 दिन की लंबी जद्दोजहद और मंत्रालय की फटकार के बाद बना दिव्यांग कार्ड

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..यह है पूरा मामलापंजाब निवासी रविंद्र राठौड़ (62 प्रतिशत चलने-फिरने में दिव्यांग) ने रेलवे में रियायती यात्रा के लिए आवश्यक दिव्यांगजन फोटो पहचान पत्र बनवाने के लिए 27 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन किया था। कार्ड जारी करने के लिए अंबाला स्टेशन का चयन किया गया था। रविंद्र के पास भारत सरकार की ओर से जारी स्थायी यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाणपत्र पहले से मौजूद था, जिसे उन्होंने आवेदन के साथ अपलोड भी किया था। आवेदन के दिन ही रेलवे के कंसेशन सेल से संदेश प्राप्त हुआ कि उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और संबंधित अस्पताल के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।आश्वासन देकर बंद कर दी शिकायतरविंद्र राठौड़ ने बताया कि जुलाई से अक्तूबर तक वे लगातार अंबाला मंडल कार्यालय और वाणिज्यिक शाखा में संपर्क करते रहे लेकिन हर बार उन्हें 15 दिन और इंतजार करने की बात कहकर टाल दिया गया। लैंडलाइन नंबरों पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। परेशान होकर उन्होंने भारत सरकार के सीपीग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इस पर 7 अक्तूबर को अंबाला मंडल के वाणिज्यिक विभाग ने ईमेल भेजकर असुविधा के लिए खेद जताया और लिखित आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर उनका कार्ड तैयार कर दिया जाएगा। आश्वासन देने के बाद अधिकारियों ने शिकायत को बंद भी कर दिया लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद भी कार्ड नहीं बना।90 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जब कार्ड जारी नहीं हुआ, तो पीड़ित ने 21 से 26 अक्तूबर के बीच पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, रेलवे बोर्ड, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक (बड़ौदा हाउस) और मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त को ईमेल के माध्यम से विस्तृत शिकायत भेजी। उन्होंने बिना समाधान के शिकायत बंद करने और लिखित आश्वासन पूरा न करने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की।संबंधित विभाग से इस संबंध में जानकारी ली गई थी। कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण दिव्यांगजन के प्रमाणपत्र में देरी हुई थी। अब उन्हें दिव्यांग कार्ड जारी कर दिया गया है।यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल