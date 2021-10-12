Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Digital Knowledge: Cybersecurity Quiz Launched on DIKSHA Portal

डिजिटल ज्ञान : दीक्षा पोर्टल पर साइबर सुरक्षा क्विज शुरू

Tue, 17 Nov 2026 12:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
Digital Knowledge: Cybersecurity Quiz Launched on DIKSHA Portal
अंबाला। बाल दिवस के अवसर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), हरियाणा ने प्रदेश के स्कूली बच्चों के डिजिटल ज्ञान और कौशल को परखने के लिए एक अनूठी और ज्ञानवर्धक पहल की है।
विज्ञापन

कक्षा छठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दीक्षा पोर्टल पर साइबर सुरक्षा जागरूकता क्विज का शुभारंभ कर दिया गया है, जो 21 नवंबर तक जारी रहेगा।इस डिजिटल ज्ञान उत्सव का मुख्य उद्देश्य आज की आधुनिक तकनीकी दुनिया में बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ-साथ इंटरनेट के सुरक्षित, समझदारी भरे और जिम्मेदार इस्तेमाल का हुनर सिखाना है।
विज्ञापन

यह सीखेंगे बच्चे : यह क्विज उनके ज्ञान बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें वर्चुअल दुनिया के खतरों से आगाह कर रहा है। क्विज के माध्यम से विद्यार्थी गंभीर विषयों पर अपनी समझ बढ़ा रहे हैं। इसमें साइबर बुलिंग (ऑनलाइन प्रताड़ना) की पहचान और उससे बचाव, ऑनलाइन ठगी और वित्तीय धोखाधड़ी के तौर-तरीकों को समझना, सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी खबरों और सच में अंतर करना, अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना और पासवर्ड के दुरुपयोग को रोकना शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed