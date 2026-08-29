Ambala News: सॉफ्टवेयर में खामियों और हड़ताल ने बढ़ाई मुसीबत

Ambala News: सॉफ्टवेयर में खामियों और हड़ताल ने बढ़ाई मुसीबत
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Sat, 29 Aug 2026 02:51 AM IST
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अंबाला सिटी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम अंबाला शहर व कैंट में शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 23वें दिन भी जारी रही। इकाई प्रधान शंकर कुमार ने रक्षाबंधन के त्योहार पर भी कर्मचारियों के साथ अपना विरोध प्रदर्शन बरकरार रखा।
सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक 13 मई को हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन ऐसे ही मजबूती से चलेगा। संघ के अनुसार इस हड़ताल में पूरे प्रदेश के 50,000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। आज के प्रदर्शन में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लेकर अपना समर्थन जताया। संवाद
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सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक 13 मई को हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन ऐसे ही मजबूती से चलेगा। संघ के अनुसार इस हड़ताल में पूरे प्रदेश के 50,000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। आज के प्रदर्शन में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लेकर अपना समर्थन जताया। संवाद
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