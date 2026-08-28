फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Fraud committed across seven states under the guise of job offers using fake SIM cards issued from Ambala.

Karnal News: अंबाला से जारी फर्जी सिम से सात राज्यों में नौकरी के नाम पर ठगी

Fri, 28 Aug 2026 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Fraud committed across seven states under the guise of job offers using fake SIM cards issued from Ambala.
अंबाला। देश के सात अलग-अलग राज्यों में फर्जी मोबाइल सिम कार्ड के जरिये युवाओं को नौकरी का झांसा देने पर अंबाला साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। शातिर आरोपी ने सिम कार्ड फर्जी दस्तावेजों के सहारे लिए था।
विज्ञापन

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर पड़ताल की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी के मोबाइल नंबर के खिलाफ केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने की 26 शिकायतें दर्ज पाई गईं। अंबाला साइबर थाना पुलिस ने अब फर्जी दस्तावेजों पर सिम जारी करने वाले स्टोर और आरोपी मनोज कुमार की तलाश शुरू कर दी।
विज्ञापन

2018 में छोड़ चुका था दिया गया पता
एडीजीपी साइबर हरियाणा, पंचकूला के आदेशानुसार संदिग्ध सिम कार्ड धारकों के सत्यापन के लिए अंबाला साइबर थाने में जांच पहुंची थी। 10 अगस्त को एएसआई जयदेव की टीम अंबाला सिटी के हीरा नगर स्थित आरोपी के पते पर जांच के लिए पहुंची थी। मौके पर पड़ताल करने पर सामने आया कि आरोपी मनोज कुमार वर्ष 2018 में ही वह मकान छोड़कर कहीं चला गया था। साइबर थाना पुलिस ने आरोपी पर धोखाधड़ी की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

फर्जी तरीके से कराई थी ई-केवाईसी
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने उसी पुराने पते का उपयोग कर 20 फरवरी 2026 को वोडाफोन (वीआई) कंपनी से ई-केवाईसी के जरिए सिम कार्ड जारी करवाया था। हैरानी की बात यह है कि 3 अप्रैल 2026 को अंबाला के रेलवे रोड स्थित स्टोर से इसे री-वेरीफाई भी करवाया था। बावजूद पुलिस को कानोंकान भनक तक नहीं लगी। गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जब आरोपी के मोबाइल नंबर 7056499574 की जांच की गई तो उस पर अलग-अलग राज्यों में कुल 26 गंभीर शिकायतें दर्ज पाई गईं। आरोपी इस नंबर के जरिए लोगों से संपर्क कर उन्हें नौकरी लगवाने का झांसा देता था और साइबर ठगी को अंजाम देता था।
-----



साइबर थाना पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सिम जारी करने वाले का भी पता लगाया जाएगा।
अजीत सिंह शेखावत, एसपी अंबाला
---
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed