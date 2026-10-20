Ambala News: अंबाला रेंज के 12 पुलिसकर्मी पदोन्नत

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अंबाला। अंबाला रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) पंकज नैन ने सराहनीय सेवाओं और उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए रेंज के 12 पुलिस कर्मचारियों को हेड कांस्टेबल (एचसी) से सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) के पद पर पदोन्नत किया है। इसमें जिला अंबाला से मुख्य सिपाही देवीलाल, बबली कुमार, रजनीश कुमार, अशोक कुमार, रोहताश कुमार और जगदीश शामिल हैं। कुरुक्षेत्र से मुख्य सिपाही सूरजभान, मनजीत सिंह, कर्मवीर और आजाद सिंह, यमुनानगर से मुख्य सिपाही तरसेम और मनोज को पदोन्नत किया गया है। संवाद