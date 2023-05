Haryana: ट्रक में यात्रा करते नजर आए राहुल गांधी, अंबाला में मंजी साहिब गुरुद्वारे में टेका माथा

अंबाला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नया रूप देखने को मिला। राहुल गांधी अचानक से मंगलवार को अंबाला में ट्रक में बैठकर आ गए। उन्होंने ट्रक को अंबाला सिटी के श्री मंजी साहब गुरुद्वारे पर रुकवाया। फिर गुरुद्वारे में माथा टेका। इसके बाद उन्होंने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी बात की और फिर ट्रक में सवार होकर हिमाचल प्रदेश चले गये। हालांकि राहुल गांधी ने अचानक से ट्रक में आने का कारण साझा नहीं किया। गौरतलब है कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पिछले कुछ समय से अलग प्रकार की राजनीति कर रहे हैं जिसके तहत पहले पदयात्रा निकाली गई फिर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया गया।

Rahul Gandhi Ji near Ambala at late Night during his meeting with truck drivers and riding along with them on truck ❤️#RahulGandhi pic.twitter.com/NBVpQOW2ld