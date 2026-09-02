Ambala News: हेरोइन के साथ पंजाब का तस्कर गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:26 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:26 PM IST
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अंबाला सिटी। एएनसी (एंटी नारकोटिक्स सेल) की टीम ने एनएच-44 पर देवीनगर लबाना पेट्रोल पंप के पास नाकाबंदी कर पंजाब के एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 60 ग्राम हेरोइन (स्मैक), एक मोबाइल, 500 रुपये की नकदी और बिना नंबर की बजाज डिस्कवर बाइक बरामद हुई है।
एएसआई सतप्रकाश की अगुवाई में टीम गश्त पर थी, तभी गुप्त सूचना मिली कि फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) निवासी जशनप्रीत सिंह उर्फ जशन नशीला पदार्थ बेचने अंबाला आ रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजपत्रित अधिकारी (ईटीओ) मनदीप कुमार की मौजूदगी में आरोपी की नियमानुसार तलाशी ली। इस दौरान आरोपी की जींस की जेब से नशीला पदार्थ बरामद हुआ।
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एएसआई सतप्रकाश की अगुवाई में टीम गश्त पर थी, तभी गुप्त सूचना मिली कि फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) निवासी जशनप्रीत सिंह उर्फ जशन नशीला पदार्थ बेचने अंबाला आ रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजपत्रित अधिकारी (ईटीओ) मनदीप कुमार की मौजूदगी में आरोपी की नियमानुसार तलाशी ली। इस दौरान आरोपी की जींस की जेब से नशीला पदार्थ बरामद हुआ।
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