Ambala News: उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, जयकारों से गूंजे घाट

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इस दौरान रेलवे कॉलोनी, टांगरी बांध और चंदपुरा सहित तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह चार बजे से ही श्रद्धालु घाटों पर पहुंचने शुरू हो गए थे। व्रती महिलाओं और पुरुषों ने पानी के बीच खड़े होकर उगते हुए सूर्य को दूध और जल का अर्घ्य दिया। इस दौरान घाटों पर छठी मइया के पारंपरिक गीत गूंजते रहे और माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया।पर्व के इस अंतिम चरण में विभिन्न संस्थाओं की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष भंडारों का भी आयोजन किया गया।विवेक पांडे ने बताया कि छावनी की रेलवे कॉलोनी स्थित नाचघर में पूर्वांचल रेल कर्मचारियों क्लब अंबाला की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां सुबह चार बजे से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी व्रती महिलाओं और पुरुषों ने एक साथ पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया।