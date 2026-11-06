Ambala News: 10 नवंबर से आम लोगों के लिए खुलेगा शहीद स्मारक, शुरुआत में निशुल्क दर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:13 AM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:13 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला। शहीद स्मारक के निदेशक डॉ. कुलदीप सैनी ने बताया कि शुरुआत में कुछ समय तक शहीद स्मारक को निशुल्क चलाया जाएगा। आम लोगों केे लिए इसे 10 नवंबर से यानि दीपावली के बाद खोला जाएगा। मगर इसको देखने के लिए लोगों को शहीद स्मारक की वेबसाइट पर जाकर स्लॉट बुक कराना होगा। जिन लोगों की बुकिंग होगी उन्हें ही स्मारक देखने का मौका मिलेगा। ऐसे रोज लोग देखने आएंगे। उन्होंने बताया कि इसमें आने के लिए बुकिंग की वेबसाइट व अन्य जानकारियां कुछ दिनों में ही आधिकारिक रूप से दे दी जाएंगी।
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अंबाला। शहीद स्मारक के निदेशक डॉ. कुलदीप सैनी ने बताया कि शुरुआत में कुछ समय तक शहीद स्मारक को निशुल्क चलाया जाएगा। आम लोगों केे लिए इसे 10 नवंबर से यानि दीपावली के बाद खोला जाएगा। मगर इसको देखने के लिए लोगों को शहीद स्मारक की वेबसाइट पर जाकर स्लॉट बुक कराना होगा। जिन लोगों की बुकिंग होगी उन्हें ही स्मारक देखने का मौका मिलेगा। ऐसे रोज लोग देखने आएंगे। उन्होंने बताया कि इसमें आने के लिए बुकिंग की वेबसाइट व अन्य जानकारियां कुछ दिनों में ही आधिकारिक रूप से दे दी जाएंगी।