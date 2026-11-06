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Ambala News: 10 नवंबर से आम लोगों के लिए खुलेगा शहीद स्मारक, शुरुआत में निशुल्क दर्शन

Fri, 06 Nov 2026 02:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:13 AM IST
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Martyrs' Memorial to open to the public from November 10; initial visits to be free of charge
अंबाला छावनी के जीटी रोड ​स्थित शहीदी स्मारक फूलों से सजाया गया। संवाद
माई सिटी रिपोर्टर
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अंबाला। शहीद स्मारक के निदेशक डॉ. कुलदीप सैनी ने बताया कि शुरुआत में कुछ समय तक शहीद स्मारक को निशुल्क चलाया जाएगा। आम लोगों केे लिए इसे 10 नवंबर से यानि दीपावली के बाद खोला जाएगा। मगर इसको देखने के लिए लोगों को शहीद स्मारक की वेबसाइट पर जाकर स्लॉट बुक कराना होगा। जिन लोगों की बुकिंग होगी उन्हें ही स्मारक देखने का मौका मिलेगा। ऐसे रोज लोग देखने आएंगे। उन्होंने बताया कि इसमें आने के लिए बुकिंग की वेबसाइट व अन्य जानकारियां कुछ दिनों में ही आधिकारिक रूप से दे दी जाएंगी।
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