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प्रतियोगिताओं में वोकल म्यूजिक में मनिंदर, इंस्ट्रुमेंटल में शिवम और ट्रेडिशनल स्टोरीटेलिंग में लाहा स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। डांस सोलो में नैना और ग्रुप डांस में काठेमाजरा स्कूल अव्वल रहे। विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बीआरपी नेहा गुप्ता, जय प्रकाश, एबीसी रुचि व अजय पाल सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

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नारायणगढ़। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लाहा में कला उत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया। नोडल आफिसर प्रधानाचार्या मंजू रानी की निगरानी में हुए इस आयोजन में छात्रों ने पेंटिंग, स्कल्पचर, क्राफ्ट, डांस और थियेटर की शानदार प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया।