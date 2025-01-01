Ambala News: दयाल बाग में घरों के नलों से आ रहा बदबूदार पानी

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अंबाला। छावनी के बब्याल रोड स्थित दयाल बाग (एचडीएफसी एटीएम के नजदीक) क्षेत्र में एक बार फिर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था चरमरा गई है। इलाके के घरों में नलों से बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। इससे स्थानीय निवासियों में रोष है। खासकर जिन परिवारों में शादी-ब्याह जैसे मांगलिक कार्यक्रम होने हैं, उनके लिए यह समस्या बड़ी मुसीबत बन गई है।क्षेत्रवासी दीपक, मनोज, गुरप्रीत व गौतम आदि का कहना है कि बीते कुछ दिनों पहले भी इलाके में बेहद गंदा और दूषित पानी आ रहा था। हालांकि अब पानी देखने में तो साफ लग रहा है, लेकिन उसमें से लगातार हल्की दुर्गंध आ रही है। लोगों को डर है कि पिछली बार की तरह यह बदबू धीरे-धीरे और बढ़ेगी। इससे इलाके में जलजनित बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। मजबूरी में लोगों को पीने और खाना बनाने के लिए बाजार से पानी के कैंपर खरीदने पड़ रहे हैं।शादी वाले घरों में बढ़ी चिंताइलाके के एक निवासी ने बताया कि उनके घर में सोमवार से शादी के कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन नलों से बदबूदार पानी आने के कारण घर के कामकाज और रसोई की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शादी के माहौल में साफ पानी के लिए भटकना परिवार के लिए मानसिक और आर्थिक परेशानी का सबब बन गया है।शिकायत के बाद भी नहीं मिली राहतदीपक, मनोज, गुरप्रीत व गौतम का आरोप है कि समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन इस बार न तो शिकायत दर्ज होने का कोई पुष्टिकरण मैसेज आया और न ही संबंधित क्षेत्र के एसडीओ का संपर्क नंबर उपलब्ध करवाया गया। इस वजह से लोग सीधे अधिकारियों से बात कर अपनी समस्या का त्वरित समाधान भी नहीं करवा पा रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने जन स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि पाइपलाइन में हो रही लीकेज की तुरंत जांच करवाई जाए और सोमवार से पहले इलाके में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।मामला संज्ञान में आया है। मौके पर कर्मचारियों को भेजकर समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाया जाएगा।- जगदीप सिंह, विर्क, कनिष्ठ अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।