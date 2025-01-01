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Ambala News: हरियाणा रोडवेज यूनियन के राज्य प्रधान बने नरेंद्र

Sun, 15 Nov 2026 01:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:20 AM IST
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Narendra becomes state president of Haryana Roadways Union
हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन में चुने गए पदा​धिकारी। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का 18वां राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन शुक्रवार को कामरेड महावीर शर्मा एवं कामरेड अमीर सिंह सभागार में संपन्न हुआ। सम्मेलन के अंतिम सत्र में सर्वसम्मति से नई राज्य कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। इसमें नरेंद्र दिनोद को राज्य प्रधान और जयकुमार दहिया को महासचिव चुना गया।
इसके अलावा रमेश श्योकन्द को मुख्य संगठन सचिव और महावीर पाई को राज्य प्रेस सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। सम्मेलन में सैकड़ों प्रतिनिधियों और रोडवेज कर्मचारियों ने भाग लिया। समापन अवसर पर ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के नेता कामरेड जीवन शाह और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने सरकार की नीतियों पर निशाना साधा।
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सम्मेलन में चार लेबर कोड रद्द करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, बसों का बेड़ा बढ़ाने, रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग उठाई गई। साथ ही किलोमीटर स्कीम के विस्तार पर रोक, निजीकरण बंद करने और समान काम-समान वेतन लागू करने पर जोर दिया गया। नेताओं ने मांगों को लेकर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।
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