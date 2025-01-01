Ambala News: खरना का प्रसाद ग्रहण कर महिलाओं ने रखा 36 घंटे का निर्जला उपवास

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

अंबाला। छठ महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को अनुष्ठान का सबसे कठिन और पवित्र चरण खरना पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर व्रती महिलाओं ने पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए उपवास रखा। शाम को विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद खरना का प्रसाद ग्रहण किया गया, जिसके साथ ही उनका 36 घंटे का निर्जला और निराहार कठिन उपवास आरंभ हो गया है।खरना के दिन व्रती महिलाओं ने सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कड़ा उपवास रखा। शाम के समय मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की सूखी लकड़ियों की आंच पर गाय के दूध और गन्ने के गुड़ से बनी विशेष खीर और घी से चुपड़ी रोटियों का प्रसाद तैयार किया गया। सूर्यास्त के बाद छठी मइया और भगवान सूर्यदेव का विधि-विधान से पूजन किया गया और बनाए गए प्रसाद का भोग लगाया गया।व्रती महिलाओं ने पहले खुद इस प्रसाद को ग्रहण किया और फिर परिवार के अन्य लोगों के बीच इसे वितरित किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद से ही व्रती महिलाओं का 36 घंटे का जल और अन्न रहित कड़ा व्रत शुरू हो गया है, जो अब चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही संपन्न होगा।छठ पर्व हमारी संस्कृति और अटूट परंपरा की पहचानछावनी निवासी श्वेता ने बताया कि यह पर्व हमारी संस्कृति और अटूट परंपरा की पहचान है। बिना पानी और अन्न के रहना कठिन जरूर है, लेकिन छठी मइया की शक्ति से सब आसान हो जाता है। प्रसाद वितरण के साथ ही हमारे व्रत का मुख्य चरण शुरू हो चुका है।निर्जला उपवास पूरी निष्ठा से निभातेछावनी निवासी नीना ने बताया कि पूरे साल इस महापर्व का इंतजार रहता है। मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से बनने वाली गुड़ की खीर की खुशबू से ही पूरा घर पवित्र हो जाता है। परिवार की सुख-शांति और आरोग्यता के लिए यह 36 घंटे का निर्जला उपवास हम पूरी निष्ठा से निभाते हैं।