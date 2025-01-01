Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Players showcased their strength in volleyball and kabaddi.

Ambala News: वाॅलीबाॅल और कबड्डी में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

Sun, 15 Nov 2026 01:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Players showcased their strength in volleyball and kabaddi.
आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कबड्डी में प्रतिभाग करते ​खिलाड़ी। स्कूल
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नारायणगढ़। आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बाल दिवस के पावन अवसर पर संस्कारों पर आधारित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत बच्चों ने दौड़, वॉलीबॉल, कबड्डी और लॉन्ग जंप जैसी प्रतिस्पर्धाओं में अपनी खेल भावना का शानदार परिचय दिया।
समारोह का शुभारंभ विद्यालय के छात्र-छात्राओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता से हुआ। सांस्कृतिक मंच पर विद्यार्थियों की ओर से प्रस्तुत नैतिक शिक्षा और संस्कारों से ओत-प्रोत कार्यक्रमों ने उपस्थित सभी दर्शकों का मन मोह लिया। प्रधानाचार्य रजनीश शर्मा और मुख्य अध्यापिका मीनाक्षी गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विज्ञापन

इस अवसर पर आर्य समाज मेन बाजार के प्रधान डॉ. राजेंद्र तायल और आर्य स्कूल प्रबंधन समिति के प्रबंधक डॉ. विश्वबंधु गुप्ता ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें बेहतर नागरिक बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें विद्यालय के डीपीई मदन मोहन, पीटीआई मनीष कुमार, अध्यापक कुलदीप सिंह और सुरेंद्र कुमार शास्त्री का विशेष योगदान रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed