Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   FIR against a farmer from Manakpur for burning stubble

Ambala News: पराली जलाने पर मानकपुर के किसान के खिलाफ प्राथमिकी

Thu, 12 Nov 2026 01:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
FIR against a farmer from Manakpur for burning stubble
खेतों में जली पराली
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला। जिले में धान के अवशेष (पराली) जलाने के मामलों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। थाना सदर अंबाला सिटी क्षेत्र के मानकपुर गांव में पराली जलाने के आरोप में कृषि विभाग की शिकायत पर किसान करणवीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जांच अधिकारी एसआई विक्रम सिंह ने बताया कि कृषि विभाग के अनुसार, 6 नवंबर को हलका पटवारी, कृषि कार्यकर्ता और अन्य सदस्यों की संयुक्त टीम को वीडियो से खेत में पराली जलाने की सूचना मिली थी। टीम को उपलब्ध कराई गई जीपीएस लोकेशन और खसरा नंबर के आधार पर मौके का निरीक्षण किया गया। खेत में आग के स्पष्ट निशान मिले। जांच में जमीन मानकपुर निवासी करणवीर सिंह के नाम दर्ज पाई गई।
विज्ञापन

कृषि विभाग के एटीएम व कृषि कार्यकर्ता तेजवीर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सरकारी आदेशों की अवहेलना और पर्यावरण दूषित करने से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी एसआई विक्रम सिंह ने मौके का दौरा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed