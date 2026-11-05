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Ambala News: सरकारी स्कूलों में मनेगा रोशनी का पर्व

Thu, 05 Nov 2026 02:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:39 AM IST
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Festival of lights will be celebrated in government schools
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में दिवाली के अवसर पर एक अनूठी पहल शुरू की जा रही है।
हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने ‘’एक दीप विद्यालय के नाम’’ कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत 7 नवंबर को शाम 5 बजे छात्र और उनके अभिभावक अपने स्थानीय स्कूलों में दीप प्रज्वलित करेंगे। स्कूल मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यालय परिसर में दीप जलाने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन करें। उन्हें बच्चों और अभिभावकों को कार्यक्रम के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए प्रेरित करना होगा।
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